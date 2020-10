«Si je progresse encore, le WRC est l'étape suivante»

L'essentiel: Malgré la longue interruption, cette saison est-elle conforme à vos attentes?

Grégoire Munster: Depuis la reprise, je vis une bonne période. J'ai gagné un rallye en France et fini 4e d'une manche ERC (championnat européen) au Portugal en étant le meilleur junior. C'est ma première année dans cette catégorie et l'objectif était de faire un maximum de kilomètres. Donc le bilan est positif et il faudra continuer sur cette lancée.

Savez-vous déjà à quoi ressemblera votre année 2021?

Plusieurs portes sont ouvertes, mais rien n'est vraiment décidé pour le moment.

Que retirez-vous de vos participations aux épreuves du championnat du monde?

J'ai couru en WRC au Monte-Carlo et en Estonie, et je vais encore participer au rallye de Belgique à Ypres (20-22 novembre). J'y vais avec la seule ambition de découvrir, mais le simple fait d'avoir parcouru toutes ces spéciales, c'est toujours ça de pris. Surtout quand on concourt avec les meilleurs de ce sport. Le but est d'apprendre sans faire d'erreurs et de progresser. Si on y arrive, les résultats suivront.

Le WRC reste-t-il un objectif pour vous?

Si ma progression continue, ce serait l'étape suivante. À long terme, ça reste un objectif et on veut s'en donner les moyens. Le plus vite serait le mieux, mais je sais qu'il faut un certain bagage pour y parvenir. Peu de pilotes y arrivent avant 25 ans.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)