LeBron James se mue en statue de la Liberté

Bien décidé à accrocher les playoffs alors que ses Lakers sont légèrement décrochés, LeBron James a rappelé à ceux qui l'auraient oublié qu'il demeurait un joueur inarrêtable. Même à 34 ans, même après une blessure qui l'a éloigné plus d'un mois des terrains. Alors que se présentaient les Houston Rockets de la machine à scorer James Harden, le «King» s'est distingué avec une grande prestation et un dunk aussi puissant qu'esthétique façon «statue de la Liberté».

Les résultats de la nuit



Golden State - Sacramento 125 - 123



LA Lakers - Houston 111 - 106



Brooklyn - Portland 99 - 113



Milwaukee - Boston 98 - 97



Cleveland - Phoenix 111 - 98



Philadelphie - Miami 106 - 102

Une action qui n'aurait eu que peu de valeur si Los Angeles n'avait pas accroché la victoire au bout. Les 29 points, 11 rebonds et 6 passes et de la star ont permis d'assurer l'essentiel (111-106), tandis que James Harden (30 points) a poursuivi sa série avec un 32e match consécutif à 30 points ou plus.

Les Bucks et les Warriors gagnent

Dans les autres rencontres de la nuit NBA, la première après le All Star Break, Milwaukee a eu très chaud. La meilleure équipe de la saison régulière de NBA a arraché la victoire contre Boston dans les ultimes secondes sur un panier primé de Khris Middleton (98-97).

À Oakland, Stephen Curry a marqué 10 paniers à trois points pour un total de 36 points lors de la victoire de Golden State face à Sacramento (125-123). Son coéquipier Kevin Durant s'est lui aussi illustré avec 28 points, 9 rebonds et 7 contres.

(th/L'essentiel)