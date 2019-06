«Il devrait encadrer cette photo et bosser dur»

Depuis jeudi, l'image fait le tour de la Toile. À 24 heures de la draft NBA, on y voit celui qui sera choisi en n°1 par les New Orleans Pelicans, Zion Williamson, assailli par une multitude de journalistes venus du monde entier pour arracher quelques phrases au surpuissant ailier de Duke. Juste à sa gauche, le Géorgien Goga Bitadze (19 ans, 2,12 m) semble se demander se qu'il fait là. Avec son nom mal orthographié...

Un premier Japonais



Rui Hachimura est devenu dans la nuit de jeudi à vendredi, le premier Japonais de l'histoire drafté en NBA. De père béninois et de mère japonaise, le joueur de 21 ans, né à Toyama, Japon, a été choisi en 9e position par les Washington Wizards. Un beau classement pour cet ailier fort qui n'a commencé le basket qu'à 13 ans et qui semble promis à un bel avenir.

Inconnu peut-être en NBA, le pivot de 19 ans est loin d'être n'importe qui en Europe. Il a été élu cette saison meilleur jeune de l'Euroleague. Ça vous classe quand même un bonhomme. «Cela me rend encore plus humble et affamé, a dit Goga Bitadze, invité à réagir à cette fameuse photo devenue virale. Je sais que c'est déjà un très bon joueur, mais quelques journalistes sont venus me parler après donc il n'y a pas de soucis».

Des soutiens de poids

Il a en tous les cas reçu le soutien de plusieurs grands noms de la balle orange. «Il devrait encadrer cette photo... La regarder tous les jours et bosser dur, a écrit Draymond Green, triple champion NBA et cœur des Golden State Warriors après avoir été drafté en 35e position en 2012. Tout frais retraité des parquets, Dwayne Wade, légende du Miami Heat, lui a conseillé de se servir de cette image «comme d'un moteur» pour sa carrière.

Goga Bitadze devrait vite pouvoir montrer de quoi il est capable. Attendu entre la 10e et la 20e position lors de la draft, qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi à New York, le vainqueur de la Super League serbe et MVP (Most Valuable Player) de la Ligue Adriatique a finalement été choisi en 18e position par les Indiana Pacers. Il adore la star de la franchise Victor Oladipo et son coach semble déjà l'aimer. Ça part bien.

The #Pacers got everyone's favorite draft pick, Goga Bitadze, and he brings a lot to the table ? pic.twitter.com/d01bDDdu0s– Pacers Nation (@PacersNationCP) 21 juin 2019

