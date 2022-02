Les invincibles planent sur le championnat

C'est pour l'instant une défense de titre parfaite. Dudelange a remporté 18 victoires en autant de matches de saison régulière de LBBL et débute samedi la deuxième phase du championnat. Les joueuses du T71 ont dominé leurs adversaires avec 26 points d'avance en moyenne, matant toute concurrence jusqu'ici. «On garde les pieds sur terre, prévient l'entraîneur Jérôme Altmann. Toute l'équipe a une approche professionnelle et il y a toujours des choses à améliorer. Les joueuses gardent la niaque et une mentalité travailleuse à l'entraînement».

À la différence d'autres formations, Dudelange a fait le pari de ne pas centrer son jeu sur ses deux Américaines, permettant à toutes les joueuses de s'exprimer et s'assurant que le danger vienne de partout.

«On cherche un jeu collectif»

Ni Shalonda Winton, ni Laina Snyder ne figurent ainsi parmi les dix meilleures marqueuses du championnat, tandis que Nadia Mossong, Catherine Mreches ou Mandy Geniets s'expriment pleinement et sont régulièrement décisives. «On a bien sûr de la qualité, souligne Altmann. Mais on cherche un jeu collectif, basé sur plusieurs piliers. C'est une approche que chaque club devrait avoir, parce que ce sont les joueuses issues de la ville et du club qui le portent».

Samedi (18h), le T71 entame la deuxième phase à huit équipes face aux Musel Pikes, 15 victoires en saison régulière, qui leur ont donné du fil à retordre lors de leurs deux confrontations (73-65 à l'aller, 76-81 au retour).

(L'essentiel/Tom Vergez)