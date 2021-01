Il rate le record des 100 km pour… 12 secondes

Les courses sponsorisées ont la côte. Le principe est somme toute assez simple: vendre du rêve en partant à la conquête d’un record, s’attacher les services d’un athlète de premier plan pour que le défi ait une chance d’aboutir et que le projet soit crédible, mettre en avant sa marque pour que le lien entre performances et celle-ci paraisse le plus naturel possible. Nike et la tentative d’Eliud Kipchoge de franchir la barre des 2 heures au marathon, Salomon et celle de Kilian Jornet de parcourir la plus grande distance en 24 heures et, depuis ce week-end, un triptyque mêlant Hoka, Jim Walmsley et un 100 kilomètres.

Si le challenge détient une place primordiale dans ce genre d’événement, son aboutissement est, lui, plus secondaire. Le Kényan avait dû s’y reprendre à deux fois avant de «break the two», le Catalan s’était retrouvé contraint d’abandonner, après un peu plus de 10 heures de course, et l’Américain… disons qu’il ruminera longtemps de ne pas avoir eu les secondes de son côté.

Blessé par... un poteau

Tandis qu’il avait dans son champ de vision la marque de 6h9’14 réalisée en 2018 par le Japonais Nao Kazami, Jim Walmsley comptait encore deux minutes d’avance sur les temps de passage au 85 kilomètres. Même si les éléments auraient dû poser nettement moins de problèmes qu’à l’accoutumée au champion du monde de course de montagne, cette tentative s’étant effectuée sur route, le trentenaire a dû finir son périple avec une blessure à l’épaule, après avoir percuté un poteau…

Avec les nouvelles «Carbon X» de Hoka aux pieds – d’où la médiatisation de l’événement – Walmsley a alors inexorablement glissé du mauvais côté du record. Jusqu’à passer la ligne en 6h9’26, douze toutes petites secondes après le meilleur temps absolu. Histoire que les profanes se rendent mieux compte de l’exploit, cela représente tout de même une allure moyenne de 16,24 km/h. Et au cas où l’Américain n’avait pas eu sa dose, il a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa revanche prochainement.

(L'essentiel/F. V.)