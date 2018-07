DeMarcus Cousins va rejoindre les Warriors

Le contrat de Cousins, 27 ans, qui peut jouer pivot ou ailier fort, devrait lui rapporter 5,3 millions de dollars (4,5 M d'euros), au sein d'un cinq majeur où il rejoindra Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Un tel renfort du côté de la Bay Area risque d'ôter tout suspense en NBA, DeMarcus Cousins étant l'un des meilleurs intérieurs de la ligue, si ce n'est le meilleur.

En 48 rencontres avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans la saison dernière, il a marqué en moyenne 25,2 points, pour 12,9 rebonds et 5,4 passes décisives. Gravement blessé au tendon d'Achille, le 26 janvier contre les Houston Rockets, il a raté le dernier All Star Game et toute la fin de saison.

Il devrait pouvoir rejouer en décembre ou janvier prochain. Cousins était aussi convoité par les Los Angeles Lakers, qui ont annoncé dimanche la signature d'un contrat de quatre ans, pour un montant de 154 millions de dollars (132 M EUR) avec LeBron James (Cleveland). Les joueurs libres ne peuvent pas officiellement signer un contrat avec une nouvelle équipe avant vendredi, selon les règlements de la NBA.

(L'essentiel/afp)