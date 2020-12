Un ex-​​joueur de NBA mis KO par un Youtubeur

Pauvre Nate Robinson il prend trop cher pic.twitter.com/FEqmNIHYGN — Ilies Mkt (@IliesMkt) November 30, 2020

L’ex-joueur NBA Nate Robinson (36 ans), victime d’un terrible K.-O. face au YouTubeur Jake Paul, ne gardera pas forcément un bon souvenir de son premier combat en tant que boxeur. L’ancien meneur des New York Knicks a voulu s’essayer à la boxe lors d’un combat d’exhibition dans la nuit de samedi à dimanche en marge du retour de Mike Tyson.

Opposé à Jake Paul, 23 ans, plus grand et plus costaud, l’ancien meneur de poche des Knicks, des Celtics ou des Bulls a vu la lumière s’éteindre, la faute à un crochet du droit dévastateur de son adversaire qui l’a envoyé directement sur le sol du Staples Center, à Los Angeles. Il a été envoyé au tapis à deux reprises en l’espace de 30 secondes, dont une définitive qui a sonné le glas de la rencontre à la deuxième reprise.

«Ooh Seigneur! Appelez l'ambulance!», a immédiatement lancé le rappeur Snoop Dogg qui commentait la soirée aux Etats-Unis. Avant de se payer l’ex-joueur de NBA: «On joue au basket, on ne joue pas à la boxe.»

Rapidement, internet s’est déchaîné et les stars NBA n’ont pas été tendres avec l’ancien basketteur. Steph Curry a été l’un des premiers à dégainer.

Après avoir reçu les encouragements de Stephen Curry, Nate Robinson a annoncé la couleur: «Je vais choquer le monde, frère.» La star de Golden Gate s’est fait un plaisir de lui répondre sur Twitter après son cuisant échec: «Je ne vois aucun mensonge.»

Le basketteur Nick Young a lui aussi raillé les propos de Robinson, qui avait affirmé quelques heures avant son combat qu’il allait se battre «pour la famille NBA»:

Quant à JR Smith, il était tout simplement mort de rire, sidéré par l’idée que quelqu’un puisse s’incliner face à Jake Paul.

Sur les réseaux sociaux, le pauvre Nate Robinson a aussi marqué les esprits. Le #NateRobinsonChallenge est né. Il consiste à se faire prendre en photo allongé au sol, afin de recréer le KO de Nate Robinson.

Le soutien de Mayweather

Heureusement, Nate Robinson a quand même pu compter sur un soutien de poids: le légendaire Floyd Mayweather. «Money» s’est montré admiratif devant le courage de Nate Robinson et remonté contre les joueurs NBA actuels:

«Nate, je suis fier de toi, et je soutiendrai toujours mes frères, je ne taperai jamais sur un frère qui est déjà au sol. C’est normal que les gens expriment leur opinion sur les réseaux sociaux, mais aucun sportif noir ne devrait se moquer de toi, surtout pas les joueurs NBA! Nous devons rester soudés, dans le bon comme dans le mauvais. Je suis là pour te remonter le moral, et te féliciter pour ton courage», a publié Mayweather sur son compte Instagram.

Robinson, lui, a d’abord tenu à rassurer sur son état de santé et à remercier ceux qui l’ont soutenu. «Ce n’était pas la fin espérée, mais je suis reconnaissant concernant cette opportunité de me battre sur la plus grande scène qui ait jamais existé», a-t-il écrit.

À voir si l’ancienne star de NBA remontera sur un ring de sitôt.

(L'essentiel/Sport-Center)