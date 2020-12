Mick Schumacher sacré en Formule 2

Le pilote âgé de 21 ans n'a terminé la dernière course de la saison qu'à la 18e place, un résultat suffisant toutefois pour être sacré avec 14 points d'avance sur son dernier rival, le Britannique Callum Ilott, 10e sur le circuit de Sakhir. "Je suis un peu dépassé pour l'instant, ça va prendre quelques jours... Je suis juste très heureux et reconnaissant", a-t-il réagi une fois descendu de sa monoplace. "Peu importe le résultat de cette course, nous sommes champions et c'est ce dont les gens se souviendront."

"Schumi Jr" termine avec les honneurs une semaine clé dans sa carrière: sa promotion en F1 en 2021, attendue depuis des semaines, avec un contrat "de plusieurs années" chez Haas (que motorise Ferrari, dont il fait partie de la filière de jeunes pilotes), a été officialisée mercredi. Pour se préparer, il participera avec l'écurie américaine aux essais libres 1 du Grand Prix d'Abou Dhabi vendredi et aux tests de fin de saison sur le même circuit de Yas Marina le 15 décembre.

Accident de ski en décembre... 2013

Né le 22 mars 1999, Mick court aujourd'hui sous son nom de famille, mais il s'est d'abord protégé en s'inscrivant en karting en 2008 sous celui de sa mère, Betsch, puis comme Mick Junior. L'Allemand a débuté en monoplace en 2015 dans le championnat d'Allemagne de F4, avant de progresser en F3 européenne en 2017 et d'y remporter le titre en 2018. Il a intégré la Ferrari Driver Academy (suivant ainsi les pas de Michael Schumacher, qui a connu la gloire en rouge au début des années 2000) en même temps que la F2 en 2019, et a donc été sacré l'année suivante.

#F2 Champions:



2017: Charles Leclerc

2018: George Russell

2019: Nyck de Vries

2020: Mick Schumacher pic.twitter.com/1MHk7FGAGk — Formula 2 Insider (@Formula2Insider) December 6, 2020

C'est entouré des pontes de la Scuderia Mattia Binotto et Laurent Mekies, ainsi que de l'omniprésente Sabine Kehm, qui gère depuis les années 2000 les relations presse de son père et désormais de sa famille, que le jeune homme a célébré son titre dimanche. Michael Schumacher, septuple champion du monde de F1 (1994-1995, 2000-2004) a disputé son dernier GP en 2012 avec Mercedes. On ne l'a plus revu depuis son accident de ski en décembre 2013 et on ignore quasiment tout de son état de santé.

