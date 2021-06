Atlanta prend la tête avec un Young en feu

Les Atlanta Hawks ont de nouveau justifié leur réputation de trublion de ces play-offs NBA en s’imposant d’entrée mercredi sur le terrain des Milwaukee Bucks lors du premier match de la finale de la conférence Est (116-113), sur les épaules d’un Trae Young éblouissant (48 pts). C’est la troisième fois en autant de tours de play-offs cette année que l’équipe de l’entraîneur Nate McMillan remporte la première rencontre chez l’adversaire, annulant ainsi l’avantage du terrain.

Pour aller chercher ce succès, il a fallu aux Hawks batailler jusqu’au bout d’un match indécis. Mené de quatre points à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Atlanta a passé un 7-0 décisif, ponctué par deux lancers du meneur Trae Young. Maintenu à flot par l’incontournable Giannis Antetokounmpo (34 pts) et l’arrière scoreur Jrue Holiday (33), Milwaukee a eu le tort de s’appuyer, en toute fin de partie, sur l’ailier Khris Middleton. Déjà auteur d’un match médiocre en attaque (6/19 jusque-là), le numéro 22 a raté quatre tirs durant les cinq dernières minutes, dont le shoot de l’égalisation en fin de quatrième quart-temps, qui aurait pu offrir aux Bucks la prolongation.

Aidé par les écrans de ses coéquipiers, il a réussi une nouvelle démonstration de son registre offensif: attaque du panier, shoots longue distance, mais aussi et surtout ses petits tirs en cloche à trois ou quatre mètres du panier qui ont fait cauchemarder la défense des Bucks. Qu’il marque ou non, l’influence de Young sur le jeu d’Atlanta est telle qu’à chaque fois qu’il est retourné sur le banc pour souffler, les Hawks ont directement accusé le coup en attaque. Malgré un passage à vide dans le quatrième quart-temps, avec six tirs ratés d’affilée, le meneur de 22 ans s’est accroché pour aller chercher la victoire, sur la ligne des lancers.

Dans le sillage de Trae Young, Clint Capela a livré une excellente performance, ponctuée par un double-double empreint de 19 rebonds (12 points). «On a gagné le droit d’être ici, a réagi le pivot genevois des Hawks après la victoire. On joue notre jeu: agressif, avec confiance. On n’a pas peur! C’est la bonne mentalité. Quand on joue avec cette énergie, cette connexion, cette synergie, je sens que notre équipe est inarrêtable.»

