Grosjean à Bahreïn: «Merci de m'avoir sauvé la vie»

C'est sous les applaudissements que Romain Grosjean a foulé de nouveau le circuit de Bahreïn, jeudi, en compagnie de son épouse, Marion. Il a commencé par prendre dans ses bras Alan van der Merwe, le pilote, et Ian Roberts, le médecin de la «medical car» qui sont arrivés les premiers sur les lieux du crash, dimanche dernier. Ils ont ensuite été épaulés par de nombreux soutiens que le Français tenait à remercier. Surtout le premier pompier qui a traversé la route pour lui venir en aide: «Votre réaction, votre attitude, j'ai vu la vidéo, votre conscience de savoir où j'étais dans la voiture... Merci de m'avoir sauvé la vie».

Il y a deux jours, le Français avait posté une vidéo de son sauvetage et salué le «professionnalisme» du pompier qui essayait d'éteindre les flammes gigantesques et l'attitude de «héros» de Ian Roberts «qui est allé aussi loin qu'il a pu dans le feu pour me sauver». «C'est le moment où j'ai réalisé que j'allais vivre (...) J'ai senti les mains de Ian me tirer par-dessus la barrière et j'ai su que j'étais en sécurité. Je me souviens de chaque seconde et la vie ne sera plus jamais la même», poursuit-il.

«J'ai rencontré la mort et c'est le pire sentiment que j'aie jamais ressenti. Mais je suis vivant et je profiterai désormais de chaque seconde et chaque petite victoire». Romain Grosjean a commencé sa nouvelle vie en serrant sa femme dans ses bras et en dévorant les petits gâteaux confectionnés par ses enfants, Sacha (7 ans, Simon (5 ans) et Camille (bientôt 3 ans).

(mc/L'essentiel)