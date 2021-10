Red Bull Rampage, entre gagnants et crashs

Il y a ceux qui arrivent à perdre l’équilibre à plat sur des routes goudronnées, et il y a ceux qui parviennent à descendre les blocs montagneux tout en style. Cette dernière catégorie, c’est celle des athlètes qui participent au Red Bull Rampage. Ils enchaînent drops, saltos et autres figures sur du terrain plus qu’accidenté.

Brandon Semenuk a remporté cette vingtième édition vendredi, pour sa quatrième victoire sur l’événement. Le Canadien de 30 ans s’est montré intraitable, lui qui ne cache pas être toujours nerveux lors de ces courses.

Comme si le terrain n’était pas assez difficile, le rider parvient à dérouler les figures avec une aisance remarquable.

De violents crashs

Deux des participants ont lourdement chuté lors des entraînements. Le Norvégien Brage Vestavik s’est disloqué une épaule et souffre de plusieurs fractures de l’humérus.

De son côté, l’Espagnol Andreu Lacondeguy s’est fait une énorme frayeur et risque d’être éloigné de son vélo durant de longs mois.

Son saut l’a emmené trop loin. «J’ai frappé le sol plus fort que je ne l’ai jamais fait.» Il va devoir passer sur la table d’opération en début de semaine prochaine. «C’est l’un des moments les plus douloureux de ma carrière, physiquement et mentalement. Les os cassés me font mal, mais ne pas être capable de rouler après tout ce que j’ai vécu l’année dernière est ce qui me fait le plus mal.»Les deux athlètes ont été rapidement pris en charge par les secours, pour être soignés dans des hôpitaux proches. Leurs chutes respectives devraient toutefois les tenir éloignés d’un guidon pendant plusieurs semaines.

(L'essentiel/Rebecca Garcia)