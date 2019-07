Max Verstappen remporte le GP d'Allemagne

Quelle course pour Max Verstappen! Le pilote Red Bull a su tirer son épingle du jeu dans une course marquée pas de nombreux abandons à cause de la pluie. Sebastian Vettel, seulement 20e sur la grille de départ, a réussi une remontée phénoménale pour terminer à la deuxième place, tandis que Daniil Kvyat s'est invité sur la troisième marche podium.

La course a réellement éclaté au 29e tour à cause d'une erreur de Charles Leclerc qui s'est fait avoir par la piste mouillée après avoir pris trop large sur un vibreur. Un tour plus tard, c'était au tour de Lewis Hamilton de plonger son équipe dans le désarroi en faisant la même erreur que le pilote monégasque, le forçant à passer par les stands pour changer ses pneus ainsi que son aileron avant, se retrouvant ainsi provisoirement à la 5e place.

Mais le cauchemar n'était pas encore terminé pour Mercedes avec de nouvelles sorties de piste pour Lewis Hamilton – qui a quand même pu terminer la course, sans marquer de points – alors que Valtteri Bottas a détruit sa voiture là où son coéquipier a pu éviter le pire.

(L'essentiel/mmor)