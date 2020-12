L'adorable cadeau de ses enfants pour son dernier GP

Romain Grosjean a sans doute versé une petite larme quand il a découvert l'adorable cadeau que ses enfants, Sacha, Simon et Camille, 7, 5 et bientôt 3 ans, lui avaient concocté pour son dernier Grand Prix de Formule 1 qu'il aurait dû disputer à Abu Dhabi, ce week-end. Un magnifique casque que les trois bambins ont décoré de dessins et d'adorables messages. «C'est le plus beau casque que je pouvais imaginer», a écrit le pilote sur Instagram, promettant de l'utiliser car «il est trop beau pour rester inutilisé à la maison».

Le pilote n'a en effet pas fait une croix sur la course. «Je n'ai pas encore complètement décidé d'arrêter», a-t-il confié jeudi dans l'émission «C À Vous» sur France 5. «On n'est pas toujours maître de son destin donc en Formule 1, il semblerait que ça soit effectivement terminé (NDLR: il n'a plus d'écurie), après je regarde les opportunités pour le futur», a-t-il indiqué.

«Je discute aussi beaucoup en famille (...) Sacha, mon grand de 7 ans, m'a demandé d'arrêter la course automobile, tu peux devenir un ingénieur papa, c'est très bien», a-t-il souri. «Et en même temps ils savent que si je n'ai pas la course automobile, je n'aurais pas été l'homme que je suis».

« Je n’ai pas encore totalement décidé d’arrêter ! »@RomainGrosjean évoque tout de même la volonté de son fils, qui lui a demandé d’arrêter la course automobile ⬇️#CàVous pic.twitter.com/EKjLlyU0i3 — C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) December 10, 2020

