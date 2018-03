Toronto et Houston planent, Gobert s'envole

Les Raptors sont devenus mercredi la première équipe officiellement qualifiée pour les play-offs 2018 après leur succès 121 à 119 (après prolongation) à Detroit. Avec 47 victoires en 64 matches, ils sont au pire assurés de terminer à la 8e place de la conférence Est même s'ils devaient perdre, scénario hautement improbable, leurs 18 derniers matches de saison régulière. La franchise canadienne a toutefois souffert dans la salle des Pistons: sous l'impulsion de DeMar DeRozan (42 pts), elle a pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance, mais Blake Griffin (31 pts) a relancé Detroit dans la 4e période.

Résultats de mercredi



Denver - Cleveland 108 - 113

Detroit - Toronto 119 - 121 a.p.

LA Lakers - Orlando 108 - 107

Sacramento - La Nouvelle-Orleans 101 - 114

Chicago - Memphis 119 - 110

Milwaukee - Houston 99 - 110

Indiana - Utah 84 - 104

L'ancien joueur-vedette des Clippers a arraché la prolongation à la dernière seconde du temps réglementaire avec un panier à trois points. Mais Toronto a repris l'ascendant en prolongation et s'est imposé grâce au culot et sang-froid de Fred VanVleet, 24 ans qui a envoyé son équipe, pour la cinquième saison de suite en play-offs. La meilleure équipe de NBA ne s'appelle pas Toronto, mais Houston qui a maîtrisé Milwaukee (110-99) dans sa salle: les Rockets n'ont plus perdu depuis le 26 janvier, une éternité dans le championnat le plus relevé de la planète. Aucune équipe n'a réussi à enchaîner autant de victoires cette saison, pas même le champion en titre Golden State ou Boston.

Une autre équipe à l'Ouest est insatiable: La Nouvelle-Orléans a signé une sixième victoire consécutive à Sacramento (114-101) et a consolidé sa 4e place au classement (37 v-26 d). Anthony Davis s'est contenté de 23 minutes de jeu (17 pts) après une nouvelle alerte à la cheville gauche, tandis que Nikola Mirotic et Jrue Holiday ont marqué respectivement 26 et 23 points. La course aux places qualificatives pour les play-offs s'annonce indécise jusqu'au bout à l'Ouest. Utah a repris espoir dans le sillage de Rudy Gobert: le pivot du Jazz a martyrisé Indiana dans sa salle (104-84) avec 23 points (10 sur 14 au tir) et capté 14 rebonds. Grâce à Gobert et au «rookie» Donovan Mitchell (20 pts), Utah a signé sa neuvième victoire consécutive en déplacement et son 18e succès en 22 matches.

(L'essentiel/AFP)