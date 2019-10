Errol Spence a fait des tonneaux avec sa Ferrari

«Errol Spence Jr., champion unifié IBF/WBC des welters, a été impliqué dans un sérieux accident de la route, à Dallas, tôt jeudi matin, et il a subi des soins dans un hôpital de Dallas», a annoncé le communiqué. «Spence est éveillé et conscient et son état est jugé stable. Il n'a subi aucune fracture mais a plusieurs plaies au visage. Il devrait se rétablir complètement», précise le communiqué à propos du champion, qui a été admis dans une unité de soins intensifs.

Sa Ferrari blanche a fait plusieurs tonneaux jeudi, vers 3h du matin, heure locale, a annoncé une station de télévision de Dallas, KTVT, citant la police. Celle-ci a précisé que la voiture roulait à vive allure et que son conducteur, Spence, avait été éjecté du véhicule pendant l'accident. Spence, âgé de 29 ans, déjà détenteur de la ceinture IBF des welters, s'était emparé du titre WBC en battant aux points son compatriote Shawn Porter, fin septembre à Los Angeles. Il domine la catégorie avec 26 victoires (dont 21 avant la limite) en 26 combats.

(L'essentiel/afp)