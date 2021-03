Une Finlandaise bat le record absolu sous glace

La Finlandaise Johanna Nordblad a battu, jeudi à Hossa, en Finlande, le record du monde absolu d’apnée sous glace en maillot et sans palme avec 103 m de glisse, soit 2 min 42 dans une eau à 2 degrés et une température ambiante de 7 degrés. C’est un exploit qu’aucun homme ni aucune femme n’avait accompli avant elle.

Vêtue d’une combinaison courte, ne couvrant que le torse et les cuisses, Johanna Nordblad a établi une marque inédite, la toute première de l’histoire officielle des records du monde sous glace en apnée dynamique (glisse horizontale), qui étaient jusque-là l’affaire du Guinness des records. «C’est la plus longue plongée absolue sous la glace. Jamais faite! Et moi je l’ai faite!» s’est réjouie l’apnéiste de 45 ans, jointe par l’AFP.

Deuxième tentative

Nordbald se lançait pour la deuxième fois dans une tentative de record du monde. Le 14 mars 2015, à Asikkala (Finlande), elle était devenue la première femme à nager en apnée et en maillot sur 50 m de distance, soit 55 secondes. Voilà deux ans qu’elle pense à ce record, qu’elle aurait dû tenter il y a tout juste un an, mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a perturbé ses plans.

«C’était plus difficile qu’en 2015, où je m’étais entraînée énormément, tous les jours, alors c’était presque plus facile. Là, c’est 53 mètres de plus, c’était une longue plongée. Et à cause du coronavirus, toutes les piscines sont fermées, je n’ai pas pu vraiment m’entraîner régulièrement, alors j’étais beaucoup plus nerveuse avant de plonger», a raconté cette designer de profession, dont le record personnel de distance était de 137 m... mais en eau chaude.

«C’est facile d’abandonner»

«C’est tellement facile d’abandonner au dernier moment. Je ne me suis trouvé aucune excuse, ce n’était pas facile, et je l’ai fait», a souligné Nordblad, capable de retenir sa respiration durant six minutes.

La Finlandaise, qui a découvert les bienfaits de l’eau froide après un grave accident de vélo, envisageait au départ de réaliser 82 m sous l’eau glacée avant de viser les 103 m, pour s’assurer d’un record absolu et officiel.

