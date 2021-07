Quand Tom Brady se moque de Donald Trump

Il entretenait des relations cordiales avec Donald Trump, mais c’est bien aux dépens de l’ancien président que la légende vivante du football américain Tom Brady s’est amusée mardi à la Maison-Blanche, aux côtés de Joe Biden.

«Beaucoup de gens ne croient pas que nous ayons gagné», a-t-il dit à propos de la victoire de son équipe, les Tampa Bay Buccaneers, lors du dernier Super Bowl, ce qui leur valait d’être reçus à la Maison-Blanche.

«En fait je crois bien que 40% des gens ne croient toujours pas que nous avons gagné», a-t-il dit pour enfoncer le clou, faisant clairement référence à Donald Trump et à ses partisans les plus endurcis, qui contestent contre toute évidence la victoire de Joe Biden à la Maison-Blanche.

«Je comprends ça», a rétorqué Joe Biden, provoquant des rires parmi les joueurs et l’encadrement sportif.

