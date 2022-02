LeBron James veut «boire du vin et rester au lit»

Les résultats de la nuit:







Utah - Golden State 111 - 85



Charlotte - Chicago 109 - 121



Portland - LA Lakers 107 - 105



Sacramento - Minnesota 132 - 119



Oklahoma City - Toronto 98 - 117



Cleveland - San Antonio 105 - 92

Rien ne va plus chez les Los Angeles Lakers. Deux jours après la gifle reçue à domicile face au champion en titre Milwaukee, les Californiens ont mieux résisté mais encore cédé à Portland (107-105), mercredi. Leur 30e défaite de la saison (26 victoires) qui les scotche à la 9e place, deux rangs devant les Blazers.

Dans l'Oregon, LeBron James a été le seul à surnager dans les rangs de L.A. (30 pts, 7 passes, 7 rbds). Mais ses 14 pions dans le dernier quart-temps ont été vains, pour combler l'absence au scoring d'Anthony Davis qui avait pourtant inscrit 12 de ses 17 points (7 rbds, 6 passes, 5 contres) dans le précédent. Au cours d'une rencontre où Anfernee Simons (29 pts) s'est distingué pour Portland, les Lakers peuvent surtout regretter leurs 21 pertes de balle, alors que Russell Westbrook ne jouait pas (dos) pourtant.

Une situation sportive désespérante pour le «King», qui n'a pas caché son découragement après la rencontre: «Je suis hyper-fatigué. Ma seule envie est de boire du vin et de me mettre au lit».

LeBron James: "I'm tired as hell right now. I want to get some wine and get to bed."