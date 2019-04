Confronté à une baisse des affluences depuis quelques saisons, le basket luxembourgeois peut se rassurer. Il sait encore mobiliser les foules. Des tribunes pleines, des rangées de spectateurs assis et debout tout autour du terrain et des buvettes assaillies à l'extérieur de la salle... Le match 5 de la demi-finale de Total League Esch-T71 a réuni au total plus de 990 spectateurs ce mercredi à Lallange. Et dans cette ambiance surchauffée, ce sont les expérimentés Dudelangeois et leur trio luxembourgeois Éric Jeitz-Tom Schumacher-Frank Muller qui l'ont emporté (92-77).

Timides en début de partie, les Eschois l'ont payé au prix fort. Dans ce derby du Sud pour aller défier Etzella à partir de samedi en finale, Dudelange a vite pris le match en main, menant 8-20 après un peu plus de cinq minutes et 14-32 à l'issue du premier quart. Avec Miles Jackson-Cartwright à la baguette et un explosif Samuel Logwood dans la raquette, le T71 poussait Esch à courir après le score. À plusieurs reprises, l'écart grimpait à 20 points (34-54 à une minute de la pause). Éric Jeitz (23 points) faisait lui preuve d'une efficacité redoutable.

De quoi voir venir, et endiguer la réaction des Eschois au retour des vestiaires. Revenus à dix points (60-70) en fin de troisième quart, ces derniers ne parvenaient pas à recoller face à des Dudelangeois sereins et appliqués. Champion à douze reprises, le T71 tentera d'aller chercher son 13e sacre. Esch attendra encore pour sa première finale.

Grosse ambiance pour @basketesch @t71dudelange. Match 5 décisif des demi-finales de Total League ???????? @FLBBlux Dudelange démarre fort 12-27 après huit minutes. Qui rejoindra @BbcEtzella en finale ? pic.twitter.com/AWsPuTKmEp — Nicolas Martin (@ncs_martin) 17 avril 2019

Diaporama: Le T71 accède à la finale en costaud

(Nicolas Martin/ L'essentiel)