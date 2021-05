Les baskets de Jordan vendues 152 500 dollars

Considérés comme une niche il y a 10 ans, les sneakers sont aujourd’hui un des marchés les plus dynamiques dans les ventes aux enchères, attirant l’attention du grand public comme des collectionneurs fortunés. L’enchère «Gamers Only», organisée entièrement en ligne, proposait 13 paires de baskets ayant joué quelques matchs de certains des plus grands joueurs de la NBA, dont Scottie Pippen et Shaquille O’Neal.

Les Nike Air Jordan 1 «n’ont pas seulement changé la chaussure de basket pour toujours, mais sont aussi considérées comme fondatrices de la culture sneaker», a déclaré Sotheby’s. La paire vendue mercredi, aux couleurs rouge, blanc et noir des Chicago Bulls, a été portée par Michael Jordan durant son extraordinaire première saison en NBA, en 1984-1985. Aujourd’hui âgé de 58 ans, M. Jordan fut six fois champion de NBA et est largement considéré comme le plus grand joueur de basket de tous les temps.

«Les Air Jordan 1 sont un des Graals», estime Josh Pullan, directeur général de la division luxe de Sotheby’s. «Il y a un peu d’usure au niveau de l’orteil et autour des talons, et cela nous rappelle ce qui s’est passé pendant les matchs quand elles étaient portées», a-t-il ajouté. «Cette paire provient de quelqu’un qui connaissait Michael Jordan personnellement, donc elles arrivent vraiment avec cette origine impeccable».

Un nouveau public

La seconde paire de baskets les plus chères étaient les Under Armour de Stephen Curry, toutes deux signées, de la saison 2015-2016, lorsque le meneur des Golden State Warriors avait été désigné meilleur joueur de la NBA (MVP, «most valuable player») pour la deuxième fois d’affilée. Les sneakers de couleur jeune et bleu cobalt, portées durant quatre matchs, sont parties à 20 800 dollars.

Les autres chaussures atteignant des prix à cinq chiffres étaient une paire d’Adidas Superstars, portées par Kareem Abdul-Jabbar durant sa saison 1979-1980 avec les Los Angeles Lakers, qu’il termina avec les titre NBA et MVP (son sixième) en poche. Elles ont été vendues à quelque 18 030 dollars.

Selon Sotheby’s, le marché des sneakers a amené un nouveau public, plus jeune, vers le monde des enchères. Le mois dernier, la société a vendu une paire de Nike Air Yeezy 1 portées par le rappeur Kanye West pour 1,8 million de dollars. Ces chaussures, portées durant les Grammy Awards de 2008, ont pulvérisé le précédent record d’enchères pour des baskets.

Il avait été battu en août 2020, à 615 000 dollars, lors d’enchères chez Christie’s, par des Nike Air Jordan 1 portées en 1985 par le joueur éponyme lors d’un épisode resté célèbre, lorsqu’il fracassa un panneau de basket durant un match. Le vente de mercredi proposait aussi des chaussures portées par d’autres grands de la NBA: Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Iverson, Moses Malone et Isiah Thomas.

(L'essentiel/AFP)