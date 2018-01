Federer se qualifie et fait rire tout le Central

L'opération 20e titre du Grand Chelem a débuté en douceur pour Roger Federer. Le Suisse a déroulé tranquillement lors de son entame à Melbourne. Le tenant du titre s'est imposé 6-3 6-4 6-3 en moins de 100 minutes devant Aljaz Bedene (ATP 51), ce Slovène qui a porté pendant deux ans les couleurs britanniques. Opposé pour la première fois au natif de Ljubljana, Roger Federer a affiché une maîtrise totale. Il a signé très tôt le break dans les trois sets pour ne jamais sortir de sa zone de confort.

Même si la relative faiblesse de l'opposition doit nuancer tout jugement, il a évolué dans un registre qui justifie amplement son statut de favori numéro 1. Parfaitement affûté et porté par son service et son coup droit, le Bâlois a offert au public de la Rod Laver Arena un superbe spectacle. Allant même jusqu'à faire de l'humour en plein match.

