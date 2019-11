Corinna s'explique sur son silence

La femme de Michael #Schumacher explique le secret entourant la santé de son marihttps://t.co/5uJrzxdHFv pic.twitter.com/k2qkt0XAXN— Sputnik France (@sputnik_fr) November 13, 2019

Le secret autour de l'état de santé de Michael Schumacher est jalousement gardé par ses proches depuis le 29 décembre 2013. Dès lors, l'ex-pilote de Formule 1 n'a plus jamais été revu en public et les informations sur son évolution sont aussi rares que peu précises. Ce mystère intrigue de nombreux fans du champion allemand et irrite certains de ses amis, Willi Weber en tête.

À plusieurs reprises, l'ancien manager de Schumacher s'en est pris à son épouse, lui reprochant de le tenir éloigné de son ancien poulain et de cacher la vérité. «Elle a sans doute peur que je me rende compte de quelque chose et que je rende public son véritable état de santé», a déclaré l'Allemand de 77 ans à Express, cette semaine.

Dans une interview accordée à She's Mercedes Magazine et repérée par RMC Sport, Corinna Schumacher a expliqué la raison de ce silence sur l'évolution de son mari: «Il est entre les meilleures mains possibles en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l'aider, vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel», a-t-elle confié.

(L'essentiel/joc)