L'énorme carton des All Blacks pour leur retour

Match à sens unique à Auckland: la Nouvelle-Zélande, en reconquête après un cru 2020 mitigé, n'a fait qu'une bouchée des Tonga (102-0), diminués par les absences, pour son premier test de l'année, inscrivant la bagatelle de seize essais ! Soucieux de frapper un grand coup d'entrée, les All Blacks ont égalé leur record face aux Tonga, qu'ils avaient déjà battus sur le même score en 2000 à domicile. Leur record, tout court, reste cette humiliation infligée à de malheureux Japonais, martyrisés 145 à 17 avec 21 essais, lors du Mondial-1995.

Au Mount Smart Stadium, l'issue n'a très rapidement fait aucun doute. En moins de dix minutes, les hommes de Ian Foster avaient déjà aplati quatre fois. À la pause, ils menaient 43 à 0 et ont donc encore davantage étrillé les Aigles des mers («Ikale Tahi», surnom des Tongiens) en seconde période. La palme du plus grand nombre d'essais est revenue à l'ailier Will Jordan: cinq pour sa première titularisation sous le maillot noir (3e sél.). Le demi de mêlée Brad Weber, aligné en l'absence d'Aaron Smith, ménagé, s'est distingué lui avec un triplé. Seul bémol pour les Blacks: les 13 pénalités concédées aux Tongiens, qui n'ont pas su en profiter.

«De la discipline»

Le demi de mêlée toulonnais Sonatane Takulua et ses partenaires voulaient soigner leur prestation avant un double duel, les 10 et 17 juillet, contre les Samoa, qualificatif pour la Coupe du monde 2023. Mais, en raison de nombreux forfaits, neuf néophytes ont été titularisés et quatre autres figuraient sur le banc. Difficile donc de lutter! Les triples champions du monde (1987, 2011, 2015), ont eux annoncé la couleur dans leur quête d'un nouveau titre planétaire en France dans deux ans.

«On parlera beaucoup du score et il est clair que c'était à sens unique», a souligné leur sélectionneur Foster. «Il y a des moments où nous commencions à être à plat... Mais nous nous sommes réajustés et avons commencé à concrétiser les occasions que nous avons eues. Cela a demandé de la discipline», a ajouté le coach, critiqué l'an passé pour sa première année aux commandes en raison des résultats mi-figue mi-raisin de son équipe.

(L'essentiel/afp)