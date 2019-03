Un joueur se fâche contre des supporters

Russell Westbrook ain't playing with these Utah Jazz fans anymore ? pic.twitter.com/ipYwrj3HyJ– Hoops Digest? (@AllHoopsDigest) 12 mars 2019

Houston, sur son nuage depuis plusieurs semaines, a décroché une neuvième victoire consécutive lundi face à Charlotte (118-106), tandis que le meneur d'Oklahoma City Russell Westbrook a créé la polémique pour avoir menacé des supporters d'Utah qu'il accuse de racisme.

Les Rockets ont conforté leur place sur le podium de la conférence Ouest (3e) avec leur 42e victoire de la saison, la 13e sur leurs seize derniers matches. Avec ses 28 points, James Harden est redevenu le meilleur marqueur de son équipe après avoir été devancé la veille contre Dallas par Eric Gordon pour la première fois en 44 matches. Contre les Hornets, Gordon a ajouté 22 points, dont cinq paniers à trois points pour le troisième match consécutif.

«Cette victoire est à nouveau le résultat du travail de toute l'équipe, pas d'un seul joueur», s'est félicité Harden, meilleur marqueur de NBA avec ses 36,2 points par match. La franchise texane a compté jusqu'à 28 points d'avance dans le 3e quart-temps, mais Charlotte a fini fort dans la foulée de Kemba Walker qui a marqué 40 points et capté dix rebonds. «Cela montre qu'on ne peut jamais se relâcher, c'est la nouvelle réalité de la NBA», a souligné l'entraîneur de Houston, Mike d'Antoni.

«Manque total de respect»

A Salt Lake City, Oklahoma City a signé sa quatrième victoire en autant de confrontations cette saison face au Jazz. Le Thunder s'est imposé 98 à 89 et a pris ainsi une revanche éclatante sur Utah qui l'avait éliminé au premier tour des play-offs la saison dernière (4-2). Mais le résultat de cette rencontre a été relégué au second plan en raison d'une nouvelle polémique Russell Westbrook qui avait déjà eu maille à partir avec des supporters du Jazz la saison dernière lors des play-offs.

Le meneur d'OKC a frôlé le «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 23 points, onze rebonds et huit passes décisives, mais il a surtout perdu son calme face aux provocations de spectateurs, dont un couple qu'il a violemment menacé selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Après la rencontre, le MVP (meilleur joueur) de la saison 2016-17 a publié un communiqué pour se défendre. «Le jeune homme et sa femme dans les tribunes m'ont dit de me mettre à genoux, comme nous le faisions avant. C'est pour moi l'expression d'un manque total de respect, je pense qu'il y a un caractère racial dans ses propos, c'est inapproprié», a-t-il indiqué.

Russell Westbrook says the comment from the Jazz fan that set him off was: »Get down on your knees like you're used to. pic.twitter.com/i0vIlblSwJ– Tim MacMahon (@espn_macmahon) 12 mars 2019

«Il y a beaucoup de gens qui viennent assister à des matches pour dire des choses irrespectueuses à mon endroit et à celui de ma famille. Pendant de nombreuses années je n'ai jamais rien dit pour ne pas blesser ou insulter les gens», s'est-il défendu. Il pourrait toutefois écoper d'une amende, voire d'une suspension.

Un record pour Lou Williams

Enfin, le périple en Californie de Boston s'est mal terminé. Vainqueurs de leurs trois précédents matches disputés sur la côte Ouest, dont celui sur le parquet de Golden State mardi dernier (128-95), les Celtics ont sombré face aux Los Angeles Clippers (140-115).

Les Celtics ont été malmenés par Lou Williams qui a marqué 34 points et a fini meilleur marqueur de la rencontre malgré son statut de remplaçant. Le meneur des Clippers est devenu grâce à cette soirée prolifique le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en sortie de banc.

Il totalise désormais 11 148 points, soit un de plus que le précédent détenteur du record, Dell Curry, père de Stephen, meneur de Golden State, et de Seth, joueur de Portland. Danilo Gallinari a ajouté 25 points (75% de réussite au tir) pour les Clippers, qui ont toujours fait la course en tête. La franchise californienne a profité de la défaite d'Utah à domicile face à Oklahoma City (98-89) pour passer de la 8e à la 6e place de la conférence Ouest (39 v-29 d). Boston reste 5e de la conférence Est (41 v-27 d).

(L'essentiel/afp)