Revenu de l'enfer, il signe un dunk surpuissant

«He's baaaaaaack !!!». Dans une ambiance de soir de sacre, le Chase Center qui n'en a encore jamais connu et où Thompson jouait pour la première fois, a fait exploser les décibels pour célébrer le retour tant attendu du n°11, 941 jours après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, suivie d'une autre du tendon d'Achille droit, en novembre 2020.

Passée l'émotion, Thompson n'a pas tergiversé en ouvrant son compteur de points, les deux premiers de son équipe, en attaquant le panier comme un mort de faim. Et pour ceux qui se demandaient si les jambes n'allaient pas manquer de tonus, son dunk surpuissant au 2e quart-temps a évacué tous les doutes, moue guerrière en prime.

