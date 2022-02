«Immangeable»: le plat des sportifs à l'isolement

Les critiques fusent concernant le protocole sanitaire appliqué à Pékin, à l'occasion des JO-2022. Après la Belge Kim Meylemans, c'est au tour d'une biathlète russe de dénoncer les conditions déplorables de quarantaine pas franchement adaptées à la pratique du sport de haut niveau. Ainsi, Valeria Vasnetsova, testées positive au Covid à son arrivée en Chine, a posté sur Instagram le plat qui lui est servi «matin, midi et soir».

Russian biathlete Valeria Vasnetsova posted a photo of one of the unappetizing meals at Beijing Games on Instagram, showing plain pasta, some potatoes, charred meat, and no vegetables.



She claims the same meal was served for "breakfast, lunch and dinner for five days already."