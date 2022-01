Incroyable retour des Clippers, menés de 35 points

Les Lakers, profitant du retour d’Anthony Davis après 17 matches d’absence, et portés par LeBron James, encore exceptionnel, ont montré leur meilleur visage à Brooklyn (106-96), mardi en NBA où les Clippers ont réussi le 2e plus gros come-back de l’histoire à Washington.

