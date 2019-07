Elle s'écroule à 900 m de l'arrivée d'un Ironman

L'Ironman est une discipline impitoyable. Et elle l'est encore plus sous près de 40°C. L'Américaine Sarah True en a encore fait la terrible expérience dimanche, lors de l'épreuve de Francfort, en Allemagne. Elle avait déjà nagé 3,86 km, parcouru 185,5 km en vélo et était en passe de boucler le marathon en course à pied (42,195 km).

En tête avec près de six minutes d'avance sur sa première poursuivante, la victoire ne semblait plus pouvoir lui échapper. Quand, prise d'un terrible coup de chaud après neuf heures d'efforts, elle s'est mise à chanceler sur le parcours, avant de s'effondrer, et son rêve avec elle, à seulement 900 m de la ligne d'arrivée.

La triathlète de 37 ans, dont l'entraîneur est le Luxembourgeois Dan Lorang, a été vite prise en charge par le service médical qui l'a sortie du tracé. «Je ne me souviens plus des derniers kilomètres. Les médecins ont fait du bon boulot», a insisté la sportive, finalement battue alors que sa compatriote Skye Moench s'est finalement imposée après 9h15'31".

Two-time U.S. Olympian Sarah True carried off the Ironman European Championship course in about 100-degree heat in Frankfurt, Germany on Sunday after 9 hours of racing. She was leading by 7 minutes with a kilometer to go in the marathon, after a 2.4-mile swim and 112-mile bike. pic.twitter.com/Tc0iNEzylf