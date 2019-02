Millsap a découvert «la fontaine de jouvence»

Denver a signé une victoire convaincante face aux Los Angeles Clippers 123 à 96, dimanche, confirmant son statut de valeur sûre de la conférence Ouest avec un quatrième succès de rang. Les Nuggets, qui ont manqué de peu les play-offs l'an dernier, ne cessent d'impressionner depuis le début de la saison et font figure d'outsiders dans la course au titre NBA. Face aux Clippers, le pivot serbe Nikola Jokic (22 points, 16 rebonds) et l'ailier vétéran Paul Millsap (21 points, 16 rebonds) ont porté Denver, qui a creusé l'écart après la mi-temps.

Résultats de dimanche:



New York - San Antonio 130 - 118

Toronto - Orlando 98 - 113

Denver - LA Clippers 123 - 96

«Paul (Millsap, NDLR) a découvert la fontaine de jouvence ou je ne sais quoi. Il joue comme le jeune Paul Millsap. Il est aérien [...] 18 tirs, 16 rebonds et un vrai impact sur le jeu. Son énergie est contagieuse pour les autres joueurs», s'est réjoui l'entraîneur de Denver, Michael Malone. «Et évidemment Nikola (Jokic, NDLR). On attend ça de lui chaque soir. C'est une bonne victoire», a ajouté Malone, qui a mis Jokic sur le banc en début de troisième quart-temps après la quatrième faute commise par le Serbe.

Clippers maladroits

Les Nuggets ont par ailleurs profité de la maladresse des Clippers, qui n'ont inscrit que 34,5% de leurs tirs et seulement 3 tirs primés en 21 tentatives. Avec 41 victoires et 18 défaites, Denver talonne Golden State au sommet de la conférence Ouest et possèdent une marge confortable sur leur premier poursuivant Oklahoma City. Les Clippers (33v-28d) conservent eux la 8e place, synonyme de dernier ticket pour les play-offs.

San Antonio, également en course pour une place en play-offs, s'est fait surprendre à New York (130-116), qui affiche pourtant l'un des pires bilans de la ligue. Malgré les 32 points de DeMar DeRozan, les Spurs ont concédé leur deuxième défaite d'affilée. Les Knicks ont pu compter sur Damyean Dotson (27 points), leur nouvelle recrue Dennis Smith Jr. (19 points, 13 passes décisives) et le «rookie» Kevin Knox (19 points, 10 rebonds).

(L'essentiel/afp)