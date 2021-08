La Belgique a-​​t-​​elle triché pour aller aux JO?

Une combine démasquée? En Belgique, une enquête du quotidien De Standaard avance que des tournois fictifs de basket 3x3 auraient été organisés à Anvers. Le but de cette manœuvre? Accaparer des points cruciaux au classement FIBA pour donner une chance aux Belgian Lions de participer aux tournois de qualification ouvrant la porte de Tokyo.

Selon le journal flamand, 27 compétitions auraient été annoncées à la Fédération internationale de basket, entre le 31 août et le 30 octobre, dans le but d’engranger des points et de s’élever dans le classement mondial.

Deux témoins anonymes

L'enquête donne la parole à deux joueurs, qui assurent ne pas avoir participé à ces tournois. Pourtant, selon les informations disponibles sur le site de la FIBA, ils auraient respectivement pris part à 9 et 26 de ces compétitions. Pour plus d’informations, les témoins anonymes ont dirigé les journalistes vers Nick Celis. Il est l’un des joueurs du team 3x3 Antwerpen qui s’est rendu au Japon pour porter les couleurs de la Belgique.

Contacté par le journal, il a réfuté la semaine dernière le principe de ces faux tournois. L’équipe a aussi nié en bloc à travers un communiqué. La Fédération belge estime, elle, que cette affaire n’est pas de son ressort, mais de celui de la fédération internationale. Elle a tout de même ouvert une enquête. Il est presque impossible de mettre en lumière le nombre de points générés par ce système.

Un expert, aussi anonyme, estime qu’il serait vraisemblable que la Belgique aurait été dans l’impossibilité de participer aux tournois de qualification, qui se sont déroulés à Graz (Autriche) et à Debrecen (Hongrie). Finalement qualifiés pour le tournoi olympique, les Belgian Lions ont terminé au pied du podium. Une place inespérée, selon la presse du plat pays.

