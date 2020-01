Anthony Davis s'est fait une grosse frayeur

Les Los Angeles Lakers, qui ont eu peur pour Anthony Davis (victime d'une lourde chute, toutefois sans gravité), ont remporté une trentième victoire aisée face à New York, mardi. Sans forcer, les Lakers ont fait parler leur supériorité dans tous les domaines pour s'imposer (117-87) face à des Knicks moins saignants que 48 heures plus tôt lors de leur courte défaite face aux Clippers.

Les joueurs australiens se mobilisent





Les neuf joueurs australiens évoluant en NBA ont fait un don de 750 000 dollars pour aider aux secours des victimes des incendies ravageurs qui frappent leur pays et soutenir les futurs projets de reconstruction, a annoncé mardi l'instance.





Aron Baynes (Phoenix Suns), Jonah Bolden et Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Ryan Broekhoff (Dallas Mavericks), Matthew Dellavedova et Dante Exum (Cleveland Cavaliers), Joe Ingles (Utah Jazz), Thon Maker (Detroit Pistons) et Patty Mills (San Antonio Spurs), en association avec la NBA et la fondation du syndicat des joueurs, ont souhaité «soutenir leur pays et les personnes courageuses qui se trouvent sur les lignes de front des feux de brousse», indique le communiqué.

Anthony Davis (à g.) est retombé après avoir tenté de contrer Julius Randle (à dr.). Image: Keystone.

Les Lakers ont cependant craint le pire pour Anthony Davis (5 points, 6 rebonds, 5 passes), qui a dû quitter le parquet au troisième quart-temps après être violemment retombé sur le sacrum (bassin) en tentant de contrer Julius Randle. L'inquiétude était très grande dans le regard de James et des autres Lakers, mais le choc, douloureux, a entraîné une contusion et non une fracture, a révélé la radio passée dans le vestiaire.

Dwight Howard conservé

Le grand artisan de ce trentième succès (pour 7 défaites) a été LeBron James (31 pts, 5 rbds). Le «King», meilleur passeur de la Ligue, s'est cette fois contenté de 5 offrandes, mais il se montre de plus en plus «Magic» dans ce rôle de meneur. En témoigne ce lancer de quarterback, sa signature, qui a trouvé Avery Bradley à l'autre bout du parquet.

Par ailleurs, les Lakers ont décidé de conserver jusqu'à la fin de la saison Dwight Howard, engagé cet été sur la base d'un contrat d'un an «non garanti» et qui leur a donné raison dans un rôle de remplaçant à gros impact défensif. La franchise de Los Angeles avait jusqu'à 14h mardi (23h au Luxembourg) pour éventuellement mettre fin au contrat qui le lie au pivot de 34 ans, recruté après la blessure de DeMarcus Cousins. Ce que la franchise californienne ne fera donc pas.

NBA. Résultats de mardi:Los Angeles Lakers - New York 117-87. Brooklyn - Oklahoma City 103-111 ap. Phoenix - Sacramento 103-114. Memphis - Minnesota 119-112. Cleveland - Detroit 113-115. Toronto - Portland 99-101.

? Frank Vogel gives an update on AD's back injury. pic.twitter.com/qAhTAApMmm– Los Angeles Lakers (@Lakers) January 8, 2020

(L'essentiel/afp)