Stephen Curry fait son show et se fait peur

Avec 28 points en 24 minutes, Curry n'a pas perdu son temps contre les Hawks qu'il a écœurés en fin de 2e période avec 15 points inscrits en sept minutes. Le meneur des Warriors s'est également offert un nouveau fait de gloire en devenant le premier joueur de l'histoire à enchaîner six saisons de suite avec au moins 200 paniers à trois points. Mais le double champion NBA et double MVP a aussi connu une petite frayeur durant la première période en butant sur son coéquipier Zaza Pachulia et en se tordant la cheville droite.

Les résultats



Utah - Minnesota 116-108

Washington - Toronto 95-102

LA Clippers - New York 128-105

Atlanta - Golden State 109-114

Phoenix - Oklahoma City 116-124

Chicago - Dallas 108-100

Memphis - Denver 102-108

Milwaukee - Indiana 96-103

Orlando - Detroit 115-106 a.p.

Philadelphie - Charlotte 110-99

Il a immédiatement quitté le terrain pour être examiné par l'encadrement médical qui a rapidement rassuré Steve Kerr. L'entraîneur de Golden State a relancé son meneur-vedette en 2e période, avant de le mettre au repos par précaution après quelques minutes de jeu en 3e période.

Une ambiance très houleuse

Les Warriors, portés par Curry et Kevin Durant, lui aussi auteur de 28 points, ont dû s'employer pour venir à bout des Hawks, coincés à la 14e place de la conférence Est. Dennis Schröder a inscrit 28 points et Kent Bazemore a fini meilleur marqueur du match avec ses 29 points. À Phoenix, le duel entre deux des meilleures gâchettes de NBA, Russell Westbrook et Devin Booker, a tourné en faveur du meneur d'Oklahoma City. Westbrook a fini la rencontre avec 43 points (16 sur 25 au tir) en 40 minutes de jeu, 14 rebonds et huit passes décisives, tandis que Booker, 21 ans, a inscrit 39 points.

Le n°1 d'OKC a garanti la victoire de son équipe, chahutée par les Suns, avec un dernier panier à trois points et deux rebonds offensifs dans le final. OKC a signé sa 37e victoire en 64 matches et a consolidé avec ce troisième succès de suite sa 6e place dans une conférence Ouest très disputée. À Salt Lake City, le match entre Utah et Minnesota s'est déroulé dans une ambiance très houleuse: Karl-Anthony Towns a été exclu avant la pause pour contestation de l'arbitrage, puis Jeff Teague l'a rejoint aux vestiaires pour avoir balancé d'un coup d'épaule Ricky Rubio en fin de match.

Les esprits se sont échauffés, mais le Jazz a conservé son sang-froid pour s'imposer 116 à 108 notamment grâce à son pivot français Rudy Gobert (26 points, 16 rebonds, quatre contres). À l'Est, le leader Toronto s'est imposé à Washington 102 à 95 et signé sa quatrième victoire de suite en déplacement. Les Raptors, sous l'impulsion de DeMar DeRozan (23 pts), ont remporté dix de leurs onze derniers matches.

