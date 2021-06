Hawks et 76ers au match 7, les Clippers en finale

Il y aura un septième match lundi entre Philadelphie et Atlanta dans la demi-finale de la Conférence Est des play-off de NBA. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Hawks, qui menaient 3-2 dans la série, se sont inclinés 99-104 sur leur parquet de la State Farm Arena contre les 76ers.

Philly a forcé la décision dans la deuxième portion de la rencontre. Mené 51-47 après deux quarts-temps, le club de Pennsylvanie a retourné la situation sous l’impulsion de l’ailier Tobias Harris et du shooteur Seth Curry, crédités de 24 points chacun.

Les Hawks, qui étaient revenus à trois points à 20 secondes du terme de la rencontre, ont dû composer sans Bogdan Bogdanovic dans les dernières minutes. Le Serbe a subi une blessure au genou droit.

Les Clippers en finale

Les Clippers se sont qualifiés pour la première finale de la Conférence Ouest de leur histoire, qu’ils joueront contre Phoenix, après avoir battu Utah (131-119)

À plus d’un titre, c’est un véritable exploit réussi par les hommes de Tyronn Lue qui sont certes encore loin d’un premier titre de champion – il faudra d’abord éclipser les Suns rayonnants –, mais ont brisé un sort, eux qui avaient accolé depuis bien longtemps sur leur dos une pancarte «losers», à force de faire rimer ambition avec déception en play-off.

L’an passé, après avoir crié haut et fort qu’ils se sentaient dans la peau de favoris, ils s’étaient fait remonter de 3-1 à 4-3 par Denver en demi-finale de Conférence. Cette fois, ils ont surtout parlé sur le parquet, éliminant Dallas au 1er tour après avoir été menés 2-0 puis 3-2. Puis après avoir encore couru après Utah, vainqueur des deux premières rencontres, ils ont enchaîné quatre victoires de rang.

Sans Leonard

Et comme la précédente chez le Jazz, celle-ci s’est jouée sans leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, blessé au genou droit et dont la durée d’absence est indéterminée. Un tour de force, notamment dû à Terance Mann, titularisé pour l’occasion et qui a marché sur l’eau avec 39 points inscrits à 15/21 aux tirs, dont sept banderilles plantés à longue distance.

39 PTS and 7 3PM for Terance Mann

Both #NBAPlayoffs career highs

20 PTS in the 3rd Q@terance_mann's GAME FOR THE AGES brings the @LAClippers back from 25 down and sends them to the #NBAWCF presented by AT&T for the first time in franchise history! #ThatsGame pic.twitter.com/4LtPe70LyM — NBA (@NBA) June 19, 2021

L’arrière a été le bourreau du Jazz qui avait pourtant bien débuté cette rencontre alors qu’il était dos au mur, en menant de 12 points à la pause, dans le sillage de Donovan Mitchell, surmotivé et très efficace, puisqu’il a lui aussi marqué 39 points, grâce notamment à neuf paniers derrière l’arc.

I don't think this Donovan Mitchell assist got enough love tonight #TakeNote pic.twitter.com/j2XuvYm0j6 — Mavs / Magic Draft (@MavsDraft) June 19, 2021

Mais les Clippers, qui gambergeaient tant à la moindre adversité relevée dans les grands matches, ont su réagir avec un orgueil décuplé et ont infligé un 41-22 à leurs adversaires au troisième quart-temps, et ont enfoncé le clou dans le dernier (40-25), trouvant en Paul George (29 pts) et Reggie Jackson (28 pts) des armes offensives létales. En face, hormis Mitchell, Jordan Clarkson et Royce O’Neale ont apporté 21 pts chacun, mais il en fallait plus pour arracher un 7e match.

(L'essentiel)