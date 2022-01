«Djokovic a le droit de jouer l’Open d’Australie»

Novak Djokovic a remporté lundi une victoire dans son duel contre les autorités australiennes: un juge a ordonné sa libération du centre de rétention dans lequel il avait été placé à son arrivée dans le pays, où le n°1 mondial veut entrer sans être vacciné contre le Covid-19.

Mais à une semaine du début de l’Open d’Australie (17-30 janv), que Djokovic espère toujours disputer, Christopher Tran, un avocat du gouvernement, a prévenu que Canberra pouvait encore décider d’expulser le joueur serbe, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans.

Un revers pour l’Australie

La décision du juge Anthony Kelly constitue toutefois un revers sans précédent pour l’Australie, qui a notamment imposé de strictes restrictions aux frontières pour lutter contre la pandémie depuis deux ans. Le jugement prévoit en outre que les frais de justice engagés par le joueur de 34 ans - qui assure avoir contracté le Covid-19 en décembre pour justifier sa demande d’exemption médicale - seront aux frais du contribuable australien.

Peu après le verdict, une rumeur avait circulé annonçant l’arrestation du Serbe. Mais plusieurs voix se sont élevées pour démentir ces informations, à l’instar d’un reporter politique de l’État de Victoria, qui cite le gouvernement et des sources dans le monde du tennis.

Novak Djokovic has not been arrested



Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources



The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38