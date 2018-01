242 sportifs américains aux JO d'hiver, un record

Les espoirs de titres reposent notamment sur la skieuse Mikaela Shiffrin, largement en tête de la Coupe du monde et championne olympique en titre en slalom. Elle sera l'une des attractions en ski alpin à Pyeongchang. Les expérimentées Lindsey Vonn (33 ans) en ski alpin, et Lindsey Jacobellis (32 ans) en snowboardcross, ou encore la novice olympique Kim Chloe (17 ans) en snowboard halfpipe sont également candidates pour aller chercher un titre olympique. La snowboardeuse Kelly Clark (34 ans), la fondeuse Kikkan Randall (35 ans) et le patineur de vitesse Shani Davis (35 ans), disputeront en Corée du Sud leur cinquième jeux Olympiques.

Présents dans 97 des 102 épreuves à Pyeongchang, les États-Unis seront représentés par 135 hommes et 107 femmes. En 2014 lors de la précédente édition des Jeux à Sotchi (Russie), les Américains avaient bouclé la quinzaine olympique avec vingt médailles, dont neuf en or. Avec jusqu'à présent 96 médailles d'or décrochés dans l'histoire des Jeux d'hiver et 284 médailles au total, les Américains tenteront ainsi de passer les caps des 100 titres et des 300 podiums olympiques hivernaux.

(L'essentiel/AFP)