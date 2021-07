Elle veut éteindre la flamme avec un pistolet à eau

Un geste symbolique qui en dit long sur l'opposition de nombreux Japonais à la tenue des prochains Jeux olympiques (23 juillet - 8 août). Une femme de 53 ans, sans emploi, a été interpellée alors qu'elle tentait d'éteindre la flamme avec... un pistolet à eau, dimanche à Ibaraki, au centre de l'île de Honshu. «Je suis contre les Jeux olympiques, arrêtez les Jeux olympiques!», a-t-elle crié au passage de la flamme.

Les forces de l'ordre ne savent pas quel type de liquide était présent dans le pistolet et craignent un produit dangereux. Quoi qu'il en soit, ce geste a été largement commenté au Japon, où une frange importante de la population (plus de 80%) est ouvertement contre la tenue des Jeux dans le contexte sanitaire actuel. Au Japon, la vaccination a débuté avec retard par rapport aux autres pays «riches» de la planète et des pénuries de vaccins interviennent régulièrement.

(pp/L'essentiel)