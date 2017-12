Chicago a sorti son joker pour battre Milwaukee

C'est en avant-derniers de la conférence Est que les Bulls se sont présentés sur le parquet de Milwaukee, 7e. Et c'est en tant que remplaçant que l'Espagnol d'origine monténégrine Nikola Mirotic a inscrit 24 points et pris 8 rebonds pour permettre à Chicago de décrocher une 11e victoire en 33 matchs. Les Bulls gagnent ainsi une place et grimpent au 13e rang à l'Est, tandis que les Bucks (17v - 15d) restent 7es.

Résultats de mardi



LA Clippers - Sacramento 122 - 95

San Antonio - Brooklyn 109 - 97

Miami - Orlando 107 - 89 Denver - Utah 107 - 83

Phoenix - Memphis 99 - 97

Milwaukee - Chicago 106 - 115

Detroit - Indiana 107 - 83

Dallas - Toronto 98 - 94

À Dallas, bon dernier de la conférence Ouest, Toronto qui avait remporté ses six derniers matchs a joué au Père Noël... C'est en effet face au 2e de la conférence Est que les Mavericks ont décroché leur 3e victoire en 11 matchs, emmenés par J.J. Barea (20 points) et Dirk Nowitzki (18 pts). Mais Dallas, avec un bilan de 10 victoires pour 25 défaites, reste la plus mauvaise franchise de l'Ouest. Les Raptors, eux, ont concédé leur 2e défaite en 14 rencontres malgré les 23 points de Kirk Lowry, et restent dauphins de Boston (27v - 10d) dans la conférence Est avec 23 victoires pour 9 défaites.

San Antonio s'impose facilement

À Detroit, les Pistons ont imprimé leur rythme et nettement dominé Indiana 107-83. Tobias Harris (30 pts) et Andre Drummond (21 pts et 18 rbds) ont permis à Detroit de s'imposer pour la 6e fois d'affilée pour un bilan de 19 victoires contre 14 défaites et une 4e place dans la conférence Est où Indiana (19v - 15d) est 6e. Seule fausse note pour Detroit, la sortie lors du troisième quart-temps de Reggie Jackson (8 pts, 13 passes) qui s'est tordu la cheville droite.

De son côté, San Antonio a nettement dominé Brooklyn (109-97) avec notamment les 21 points de Kawhi Leonard et les 20 de LaMarcus Aldridge. Les Spurs (24v - 11d) sont 3es de la conférence Ouest mais à distance de Houston (2e, 25v - 7d) et Golden State (1er, 27v - 7d).



(L'essentiel/AFP)