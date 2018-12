Un contre mémorable pour défier le roi James

Depuis le début du règne de LeBron James sur la NBA en 2003, rares sont les défenseurs qui osent s'opposer à ses dunks surpuissants. Trop risqué... Le pivot des Nets Jarrett Allen fait désormais partie de ce petit cercle restreint. En repoussant la tentative de LeBron James, le joueur de 20 ans a marqué les esprits... et probablement influé sur l'état d'esprit de son équipe, qui a triomphé des Lakers mardi (115-110).

Les résultats de la nuit



Atlanta - Washington 118 - 110

Brooklyn - LA Lakers 115 - 110

Denver - Dallas 126 - 118

Indiana - Cleveland 91 - 92

Une belle revanche pour un autre grand bonhomme de la partie, D'Angelo Russell. Échangé par les Lakers qui jugeaient ses débuts en NBA insuffisants, le meneur de Brooklyn a mené les Nets à la victoire. Avec 22 points, 13 passes décisives et 4 rebonds, le joueur de 22 ans a rappelé aux Lakers pourquoi ils en avaient fait leur deuxième choix de la draft 2015 et leur a prouvé qu'ils avaient vraisemblablement eu tort de l'échanger deux ans plus tard.

Les Lakers toujours 4e

Les Nets ont ainsi ajouté une sixième victoire successive à leur bilan qui est désormais de 14 victoires contre 18 défaites. Brooklyn reste 10e de la conférence Est mais se rapproche de Miami 9e (13 v- 16d).

Côté Lakers, King James était bien présent et a maintenu son équipe dans la partie, mais ses 36 points, 13 rebonds et 8 passes n'ont finalement pas suffi à faire basculer le match en leur faveur. Les Lakers conservent leur 4e place à l'Ouest avec un bilan de 18 victoires pour 13 défaites

