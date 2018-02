Les Washington Wizards carburent à plein régime

La profondeur de l'effectif des Wizards leur a permis d'aller battre les Pacers de manière très convaincante. Avec notamment 21 points de Bradley Beal, ils ont remporté leur cinquième victoire consécutive, leur meilleure série cette saison, et pointent à la 4e place de la conférence Est, tout près de Cleveland (3e). Et cela sans leur meneur vedette John Wall, blessé au genou gauche et toujours indisponible.

Les résultats



LA Clippers - Dallas 104-101

Miami - Orlando 109-111

Sacramento - Chicago 104-98

Denver - Charlotte 121-104

La Nouvelle-Orléans - Utah 109-133

Detroit - Portland 111-91

Indiana - Washington 102-111 50 000 minutes pour Nowitzki



Dirk Nowitzki est devenu le 6e joueur de l'histoire à disputer 50 000 minutes en NBA. Le joueur allemand n'avait besoin que de 7 minutes pour atteindre la barre mythique des 50 000 minutes et a passé au final 25 minutes sur le parquet pour rejoindre le club très fermé des joueurs ayant franchi ce plateau. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd et Elvin Hayes avaient auparavant réussi cet exploit.

Les Wizards ont en effet remporté tous leurs matches depuis la blessure de Wall. Indiana, 6e à l'Est, et qui était privé de son arrière All Star Victor Oladipo, malade, est de son côté passé à travers son match et a vu une bonne série de six succès à domicile interrompue. Autre équipe en grande forme, Utah a largement battu La Nouvelle-Orléans 133-109. Le Jazz a gagné ici son sixième match d'affilée et remonte comme une balle vers les places qualificatives pour les phases finales.

3e victoire d'affilée pour les Pistons

Utah est 10e pour le moment mais a remporté huit de ses dix dernières rencontres depuis que son pivot français Rudy Gobert est revenu de blessure. Et le Jazz a battu ces derniers jours des clients comme San Antonio ou Golden State. Le récent retour de Rodney Hood, qui lui aussi était blessé, a également fait du bien aux joueurs de Salt Lake City: Hood a ainsi marqué 30 points contre les Pelicans, Ricky Rubio en a inscrit 20 et Rudy Gobert 19. Le Français a également capté dix rebonds.

Les Hornets une nouvelle fois décevants

Ailleurs, Detroit a également poursuivi sa bonne série, bénéficiant à plein des performances de sa récente recrue Blake Griffin (21 pts, 9 rebonds), arrivé fin janvier des Los Angeles Clippers. Les Pistons ont battu Portland 111-91, leur troisième victoire consécutive, pour revenir à l'équilibre (26 victoires, 26 défaites) à la 8e place de la conférence Est. La soirée a été d'autant plus belle pour les joueurs de Michigan que Miami, qui les devance au classement (7e à l'Est) a de nouveau perdu, sa quatrième défaite de rang, battu 111-109 par le mal classé Orlando.

Charlotte, malgré 20 points de Kemba Walker et 15 points de Nicolas Batum, a été battu par Denver (121-104), ce qui laisse les Hornets à une décevante 10e place dans la conférence Est. Chicago n'en finit plus de perdre et a subi son 7e revers consécutif face à Sacramento (104-98).

(L'essentiel/afp)