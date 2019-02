Djere dédie son premier titre à ses parents décédés

Absolutely inspiring speech from Rio's champ Laslo Djere, talking about the death of his parents. Emotional. ? @TennisTVpic.twitter.com/Dccc58WYQr– José Morgado (@josemorgado) 24 février 2019

«Je suis assis ici, à 23 ans, après avoir perdu mes deux parents. Je veux juste les rendre fiers». En conférence de presse, avant sa finale du tournoi ATP de Rio de Janeiro, Laslo Djere espérait en son for intérieur remporter le premier titre de sa jeune carrière après les décès de son père et sa mère, tous deux vaincus par le cancer lors de la dernière décennie.

Et dimanche, après avoir battu le prodige canadien de 18 ans Félix Auger-Aliassime 6-3 7-5 après deux heures de combat, l'émotion était palpable sur la terre battue brésilienne. «J'ai perdu ma mère il y a sept ans donc je lui dédie ce titre, a commencé par dire Laslo Djere, la voix tremblante. Et aussi à mon père, je l'ai perdu il y a deux mois. C'est grâce à eux que je suis qui je suis aujourd'hui donc je veux vraiment les remercier. Et j'espère qu'ils me regardent en ce moment».

Soutenus par sa plus jeune sœur et sa petite amie pendant ces mois difficiles, le Serbe a été chaudement ovationné tout au long de son discours par le public du central Guga Kuerten. Sur les réseaux sociaux, Borna Coric et Nick Kyrgios ont aussi félicité le jeune joueur, qui a fait un joli bond de 53 rangs au classement pour pointer lundi au 37e rang mondial.

Congrats my friend.. you deserved this title.. ?? https://t.co/Umht5juro3– borna coric (@borna_coric) 25 février 2019

Well done champion, we are with you ? https://t.co/1gCspNgX1F– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 24 février 2019

(L'essentiel/jsa)