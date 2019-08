La technique qu'utilisait Tyson pour être clean

Archi-dominateur de la catégorie des lourds à la fin des années 1980, l'ancien champion Mike Tyson (aujourd'hui 53 ans) a eu recours à es produits interdits et a multiplié les stratagèmes pour contourner les contrôles antidopage! C'est ce qu'il a avoué dans un entratient à la chaîne ESPN, propos relayés par «Le Figaro» notamment.

Questionné sur l'affaire du basketteur américain D.J. Cooper - contrôlé positif après avoir utilisé l'urine de sa femme lors d'un contrôle (le test avait révélé qu'il était «enceinte») -, Tyson a tranquillement expliqué qu'il utilisait le même subterfuge.

«J'avais l'habitude d'utiliser l'urine de ma femme, mais elle m'a mis en garde, a précisé Tyson. «Quand les résultats seront dévoilés, ils vont révéler que tu enceinte», m'a-t-elle dit. Alors, je me suis dit que je ferais mieux d'utiliser l'urine de mes enfants.» Il a alors éclaté de rire avant de frapper dans ses mains.

« La plupart des hommes se sentent mal à l'aise lorsque vous leur montrez votre pénis »

Mais Tyson n'a pas fait qu'échanger des échantillons d'urine. Comme tant d'autres athlètes dopés, il a eu recours au système du faux pénis qui permettait d'injecter l'urine d'une tierce personne dans le flacon.

«La plupart des hommes, même si vous êtes homosexuel, se sentent mal à l'aise lorsque vous leur montrez votre pénis, a-t-il poursuivi. Alors, lorsque je montrais mon pénis, ils se mettaient comme ça (ndlr: il mime un contrôleur qui tourne la tête et ne veut pas voir) et me disaient de faire ça seul.»

Tyson n'a jamais été contrôlé positif, sinon à la marijuana - qu'il cultive et produit aujourd'hui -, en l'an 2000.

(L'essentiel/Sport-Center)