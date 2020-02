Nicholas Latifi est le seul pilote à découvrir la F1

Le Canadien Nicholas Latifi a le privilège d'être à 24 ans le seul rookie (pilote débutant) en F1 cette année, entamant sa première saison chez Williams. Il entend se faire une place, même si son écurie traverse actuellement une passe difficile.

Votre coéquipier George Russell a dit qu'il ne fallait pas vous sous-estimer et que vous serez cette année dur à battre. Cela vous met-il la pression?

C'est définitivement mon but d'aller vite et d'être compétitif face à George, mais nous savons tous que c'est un bon pilote et qu'il sera une bonne référence. Je suis présent en F1 depuis 2016 (NDLR: il était pilote d'essai chez Renault cette année-là) et même si c'est plus difficile d'être un rookie cette année car il y a moins de journées d'essais, je me sens prêt. À chaque fois que vous conduisez, vous apprenez quelque chose et il ne faut pas sous-estimer le défi que représente d'être un pilote débutant en Formule 1. Mais je ne veux pas être battu par George et tout pilote de F1 veut être devant son coéquipier.

Vous avez terminé 2e du championnat de F2 l'an dernier et avez participé à quelques séances d'essais pour Williams. Vous sentez-vous prêt pour la F1?

L'an dernier, j'étais déjà en coulisses et immergé dans l'environnement de l'équipe. Je sais de quoi George est capable. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me mesurer à lui directement en piste et la voiture que je conduisais l'an dernier pendant les essais n'était pas nécessairement celle utilisée en course. Je sais que cela va être difficile et il faudra voir comment cela se déroule course par course, mais je veux prouver que je peux être en F1 et y rester.

C'est la première fois depuis 1967 que deux pilotes canadiens seront au départ d'un Grand Prix (l'autre étant Lance Stroll) et pourtant, pour des raisons administratives, vous devez tous deux courir cette année avec des licences américaines. Cela vous contrarie-t-il un peu ?

J'ai toujours dit que j'étais très fier de représenter mon pays. C'est bien pour le sport et le Grand Prix à Montréal (en juin), qui est à mon avis l'un des meilleurs. Et je ne dis pas cela car je suis Canadien! Concernant la licence, c'est à cause de problèmes avec notre autorité régissant le sport automobile, mais cela ne change rien. Ce n'est qu'un morceau de papier qui m'autorise à courir, mais cela sera toujours le drapeau canadien à côté de mon nom sur les écrans de télévision!

