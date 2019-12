Milwaukee remporte le choc face aux Lakers

Cette première confrontation, au tiers de la saison régulière, entre les deux leaders pour l'heure incontestés des conférences Est et Ouest, était très attendue. Outre la perspective de peut-être les retrouver début juin lors des finales, et de voir justement à quoi elles ressembleraient, les yeux étaient aussi tournés vers le duel entre Antetokounmpo et le duo James/Davis.

Dans les deux cas, l'affiche a tenu ses promesses.

Les stars ont été aussi spectaculaires que performantes, LeBron se montrant peut-être légèrement un ton en-dessous dans le money-time, où deux pertes de balles de sa part ont privé Los Angeles d'opportunités de vraiment recoller au score. Mais le "King", bientôt 35 ans, a tout de même fini avec un triple-double (21 points, 12 rebonds, 11 passes décisives).

Il a laissé Davis, très velléitaire, à l'image de son dunk surpuissant au 4e quart-temps devant Antetokounmpo, suivi d'un cri rageur inhabituel de sa part, prendre encore plus ses responsabilités en attaque et faire parler son talent (36 pts, 10 rbds, 5 passes).

Milwaukee, meilleur bilan de la Ligue

Mais Giannis, dont les chiffres n'ont rien à envier à ceux de ses rivaux du soir (34 pts, 11 rbds, 7 passes) a eu le dernier mot, très bien aidé par un collectif parfaitement huilé et impliqué comme si l'odeur des play-offs planait dans le Fiserv Forum.

Une statistique témoigne de ce qui a fait la différence dans cette rencontre: le banc des Lakers a été limité à 4 petits points, celui des Bucks en a inscrit 32. Or un des points faibles supposés de L.A. réside précisément dans ce secteur.

Sans l'apport habituel de Dwight Howard (2 pts), Rajon Rondo (2 pts), Avery Bradley et Alex Caruso (0), et en l'absence de Kyle Kuzma (cheville blessée), remonter le retard accumulé à la mi-temps (65-46) était impossible.

Avec plus de ressources Milwaukee a ainsi su contenir le retour des Lakers, qu'ils battent pour la sixième fois d'affilée. Avec en prime le meilleur bilan du championnat: 25 victoires, 4 défaites.

