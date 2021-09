Un coup improbable de Jordan Spieth

C’est tellement plus beau quand c’est inutile. Justin Thomas et Jordan Spieth ont été battus par Jon Rahm et Sergio Garcia lors de la première manche de la journée d’ouverture de la 43e Ryder Cup, mais Spieth est celui dont tout le monde parle. L’Américain a en effet réussi un coup hallucinant sur le trou N°17 du parcours de Whistling Straits, dans le Wisconsin.

Perdu dans un talus au milieu des hautes herbes, Spieth a réussi l’improbable exploit de placer la balle à quelques centimètres du trou, sans voir où celui-ci se trouvait. Perdant l’équilibre, l’Américain a basculé en arrière et même failli se retrouver dans le Lac Michigan, à quelques mètres de là. La suite est moins glorieuse: Thomas a manqué le put, permettant à Rahm et Garcia d’offrir au Team Europe le premier point de la compétition.

(L'essentiel/Sport-Center)