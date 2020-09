Il le met KO en seulement six secondes

Ceux qui voulaient assister au combat avaient intérêt à être devant leur écran à temps. Capitan Petchyindee Academy affrontait Petchtanong Petchfergus lors d’un événement organisé, à Bangkok (Thaïlande), par l’organisation One Championship. Le premier nommé, qui effectuait ses débuts à ce niveau, s’est défait de son adversaire en six secondes chrono. Il s’agit d’un nouveau record pour la branche One Super Series, ont annoncé les organisateurs.

Il n’a fallu qu’un seul coup – une droite fulgurante - à Capitan pour coucher son rival. Ce dernier n’était pourtant pas un adversaire à prendre à la légère, lui qui affiche sur son CV six titres de champion du monde de muay-thaï et de kick-boxing. Grâce à ce succès éclair, Capitan affiche un impressionnant bilan de 141 victoires et 40 défaites en carrière.

Pour rappel, le record du k.-o. le plus rapide de l’histoire de l’UFC est détenu par l'Américain Jorge Masvidal, vainqueur de Ben Askren en cinq secondes le 6 juillet 2019.

(L'essentiel/Sport-Center)