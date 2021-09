Ce que l’on sait du docu sur Michael Schumacher

Que l’on soit fan de courses automobiles ou non, impossible de passer à côté du docu de Netflix, disponible dès le 15 septembre 2021. Nous avons demandé à la plateforme de pouvoir le regarder à l’avance pour en parler en connaissance de cause, en vain. D’autres y ont eu accès et voici ce que l’on peut attendre de «Schumacher».

Des témoignages

Bien que le documentaire ait été réalisé avec l’accord de la famille de l’Allemand de 52 ans et que son épouse, Corinna, et ses enfants, Gina Maria et Mick (lui aussi pilote), s’y expriment, rien ne filtre sur son état de santé. Tout juste sa femme précise-t-elle que «Michael est là, il est différent, mais il est là», rapporte «Télé Loisirs». Le pilote avait été victime d’un grave accident de ski en 2013, en France, quand sa tête avait heurté un rocher, causant des dégâts à son cerveau.

Des images inédites

Outre des vidéos fournies par Corinna montrant des moments intimes de la vie de la famille Schumacher avant le terrible accident, le film propose des images d’archives de la carrière du septuple champion du monde, qui a pris sa retraite en 2012. On découvre notamment quelques bribes de son enfance ainsi que ses débuts en Formule 1, en 1991.

Des nuances

Contrairement à ce que certains pouvaient craindre, «Schumacher» n’est pas – seulement – un film à la gloire de l’ancien sportif. Plusieurs des polémiques ayant entaché sa carrière y sont évoquées, comme l’accrochage qu’il avait provoqué avec Damon Hill au Grand Prix d’Australie en 1994 ou celui avec Jacques Villeneuve en 1997, à la fin du Grand Prix d’Europe organisé à Jerez, en Espagne.

(L'essentiel/jfa)