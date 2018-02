San Antonio frustre Cleveland, Houston assure

Malgré un LeBron James proche d'un nouveau triple-double (33 points, 13 rebonds, 9 passes décisives), les Cavaliers n'ont pas tenu la distance face à San Antonio, qui a fait la différence dans le dernier quart-temps, infligeant un 11-0 d'entrée à leurs adversaires. Fidèles à leur réputation, les joueurs de Gregg Popovich ont également été redoutables en défense, notamment après la mi-temps. En face, les vice-champions NBA se sont révélés maladroits aux tirs à trois points avec seulement huit paniers inscrits sur 34 tentatives.

Jordan Clarkson a fini avec 17 points et Jeff Green avec 14 points pour les Cavaliers. L'ailier LaMarcus Aldridge a terminé meilleur marqueur pour San Antonio avec 27 points, devant Danny Green (22 points) et le meneur Dejounte Murray (13 points, 9 rebonds), titulaire cette saison à la place du Français Tony Parker. Grâce à ce succès, les Spurs (36v - 25d) reprennent la troisième place de la conférence Ouest à Minnesota. "On a eu du mal à réussir nos tirs ce soir, ça arrive", a expliqué l'entraîneur des Cavaliers Tyronn Lue. "Je nous ai trouvés plutôt bons en défense. Je crois juste qu'Aldridge a pris le meilleur sur nous au début du troisième quart-temps quand il s'est retrouvé dos au panier." Cleveland (35v - 24d) reste 3e de la conférence Est, loin derrière Toronto et Boston.

Houston domine à l'Ouest

Le leader de la conférence Ouest Houston a résisté au retour de Denver en fin de match pour l'emporter 119 à 114. James Harden, le meilleur marqueur de la NBA, a une nouvelle fois signé une performance éblouissante pour les Rockets avec 41 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Accusant un retard de 15 points au début du quatrième quart-temps, les Nuggets sont revenus à 4 points à deux minutes de la fin du match (110-106), mais n'ont jamais réussi à combler leur déficit. Will Barton (25 points), Nikola Jokic (21 points) et Jamal Murray (19 points) ont été les joueurs les plus actifs pour Denver.

Houston, qui a remporté ses 12 dernières rencontres, assied sa domination à l'Ouest (46v, 13d). Dans les autres matchs, Washington a cassé la dynamique de Philadelphie, qui restait sur une série de sept victoires, en dominant les Sixers 109 à 94. La Nouvelle-Orléans a battu Milwaukee en prolongation 123 à 121, grâce notamment aux 28 points de Jrue Holiday. Sous l'impulsion de Kemba Walker (17 points) et Dwight Howard (17 points, 12 rebonds), Charlotte a remporté un quatrième succès d'affilée en s'imposant 114-98 face à Detroit.

(L'essentiel/AFP)