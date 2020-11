Un hockeyeur, fan de baston, veut défier Tyson

Mike Tyson, un des plus grands poids-lourds de l'histoire de la boxe, n'a plus remis les gants en professionnel depuis 2005. Mais il s'apprête à le faire à la fin du mois prochain, lors d'un affrontement à but caritatif, contre Roy Jones Junior, sur un ring qui sera monté au Staples Center de Los Angeles.

Ce qui ne devait être qu'un événement éphémère a donné des idées à certains, malgré la forme impressionnante montrée par l'ancienne gloire dans des vidéos habilement distillées sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est l'ancien bagarreur Georges Laraque qui aimerait tenter sa chance avec des gants de boxe, lui, l'homme aux 703 matches et surtout 1198 minutes de pénalités en NHL.

C'est du sérieux

L'ex-attaquant de 43 ans, passé notamment par Edmonton, Montréal, Phoenix et Pittsburgh, aurait l'avantage de l'âge contre le boxeur américain de 54 printemps, mais aussi celui de la taille (1m91 contre 1m78) et du poids (127 kg contre 107 kg). Reste qu'au niveau technique, même s'il a passé quelques K.O. sur la glace, pas sûr que le golgoth canadien tienne la comparaison.

Laraque y croit tout de même dur comme fer et a avoué sur les ondes d'une radio québécoise qu'il avait d'ores et déjà pris langue avec l'agent de Tyson. Simple envie de faire le buzz ou véritable ambition, pour celui qui avait gentiment testé l'octogone de MMA face à la star locale Georges St-Pierre il y a quelques années? A suivre… Ce qui est sûr, c’est que les places se vendraient comme des petits pains.

