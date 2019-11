Ce rugbyman ne voulait sans doute pas en montrer tant

On le sait, le rugby est un sport de contact et les joueurs sont près à tout pour stopper leurs adversaire. C'est ainsi que le Gallois Hallam Amos s'est accroché désespérément au short de son adversaire All Blacks Anton Lienert-Brown, en toute fin de match. Il s'y est accroché tellement fort qu'il a littéralement déshabillé son opposant, qui courait ballon à la main vers l'en-but et qui a fini cul nu.

Et c'est ainsi qu'il a fini la rencontre et sa coupe du monde, puisque les Néo-Zélandais se sont emmêlés les mains sur cette action et ont commis un en-avant, l'arbitre sifflant alors la fin du match. Anton Lienert-Brown termine donc sa journée les fesses à l'air et la médaille de bronze autour du cou.

(L'essentiel)