Jokic twerke avant de faire danser ses adversaires

Les Nuggets avaient vu leur avance de 17 points dans le troisième quart-temps s'évaporer et accusaient même un retard de neuf points à l'entame du dernier quart temps, avant de se reprendre pour décrocher une victoire étriquée.

Ils ont une nouvelle fois pu compter sur Jokic, MVP de la saison 2020-2021 et auteur de 26 points et 22 rebonds, épaulé par Will Barton (17 points), Austin Rivers et Monte Morris (12 points chacun). Le MVP de la saison 2020-2021 a fait rire l'arbitre avant le coup d'envoi en twerkant au moment de l'entre-deux.

great moment to start this game in LA: Jokic tries to time the tipoff, but Bill Kennedy doesn’t throw it in the air so he ends up just standing there and twerking.



Bill Kennedy needs a second to laugh before resuming. pic.twitter.com/MBdjAtsrYZ